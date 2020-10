Rissa notturna a Marina di Carrara: 4 giovani inchiodati dalle telecamere. Tutti denunciati

CARRARA – La Polizia di Stato di Carrara, durante l’ultimo weekend, ha svolto controlli a tappeto in tutta la zona della cosiddetta movida a Marina di Carrara e nel centro cittadino, con pattuglie dedicate al contrasto a fenomeni di criminalità diffusa, predatoria nonché di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del covid-19, e in particolare all’obbligo di indossare la mascherina ed al divieto di assembramento.

Durante la notte della movida, a Marina di Carrara venivano deferiti all’autorità giudiziaria quattro giovani coinvolti in una rissa (di cui abbiamo parlato QUI) inchiodati alle proprie responsabilità dai filmati degli impianti di videosorveglianza. Per gli stessi venivano contestate le violazioni della normativa anti-covid, perché non indossavano la mascherina.