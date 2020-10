Lutto per la prematura scomparsa di Andreina Ghio, il cordoglio dell’Asl

MASSA – Il Servizio delle Dipendenze (SerD) dell’Azienda USL Toscana nord ovest – Zona Apuana – ricorda Andreina Ghio, presidente dell’associazione In/Dipendenza, prematuramente scomparsa. Andreina, 68 anni, di Carrara ma residente con la famiglia a Massa, per moltissimi anni è stata membro dell’associazione per poi diventarne presidente nel 2013.

In/Dipendenza si occupa di dare ascolto, accoglienza e supporto alle persone con problemi di dipendenza da sostanze (alcol, droghe…) e da gioco d’azzardo, in collaborazione con il servizio pubblico delle Dipendenze della Zona Apuana. «Andreina – ricorda l’Asl – si è sempre prodigata con grande passione e a titolo volontario nell’aiutare tantissime persone divenendo per loro un punto di riferimento insostituibile». Questo il messaggio di chi ha avuto il piacere di collaborare con lei: «Ci mancherà il suo supporto, ma porteremo avanti il suo lavoro per onorare la sua memoria».

Al marito Guido, ai figli Chiara e Andrea, a Daniela Corsi, vice presidente dell’Associazione In/Dipendenza e a Eulalia Marsiglia, tesoriere, vadano le più sentite condoglianze da parte di Francesca Balestracci, responsabile del servizio di Alcologia, di Maurizio Varese, direttore del SerD, di Monica Guglielmi, direttore della Zona Apuana e dell’intera direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest.