Incatenata davanti a Palazzo Ducale per il fratello Walter: «È in pericolo di vita. Chiedo aiuto allo Stato»

MASSA – Patrizia Del Freo non si arrende e continua a cercare notizie sul fratello Walter, scomparso il 7 novembre 2019. Questa mattina, martedì, con la città occupata dai settimanali banchi del mercato cittadino, ha deciso di incatenarsi al portone del Palazzo Ducale, in piazza Aranci.

Un gesto estremo per richiamare una volta per tutte le attenzioni della gente, ma soprattutto quella delle istituzioni: «C’è completa indifferenza nei confronti di mio fratello – dichiara Patrizia Del Freo alla Voce Apuana – Il prefetto non è presente, nessuno vuole ricevermi. Per otto mesi ho cercato di parlare con l’ex questore per chiedere come mai non sia stato fatto tutto il possibile per trovare mio fratello».

Da novembre, sono stati diversi gli avvistamenti di Walter. La sorella, che teme per la sua incolumità, denuncia: «Come mai non sono stati utilizzati i cani molecolari per la ricerca? A fine aprile c’era la possibilità di farli arrivare da Busto Arsizio, pagandoli anche semplicemente la cifra simbolica di 1 euro. Serviva il permesso del prefetto e del sindaco, ma non è stato concesso. Sono diverse settimane che provo a parlare con qualcuno, ma non hanno mai tempo per ascoltarmi e per trovare mio fratello. Viene cercato come se si fosse allontanato volontariamente».

Accanto alle foto dell’uomo scomparso, poi, lancia l’ultimo disperato appello: «Chiedo aiuto allo Stato italiano. Al ministro Di Maio, al ministro degli Interni Lamorgese. Lo Stato ha la responsabilità di riportare a casa Walter. È in pericolo di vita».