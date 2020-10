All’età di 91 anni muore Delia Diana: «La Lunigiana perde un’autentica democratica»

LICCIANA NARDI- Si è spenta all’età di 91 anni Delia Diana. A dare il triste annuncio è la sezione del Partito Democratico di Licciana Nardi, paese di Delia.

“Delia era un’autentica democratica, ha vissuto in prima persona gli anni tragici della guerra e della resistenza ed ha cercato di mantenerne viva la memoria, portando la sua testimonianza anche nelle scuole del nostro Comune. – ricorda il Partito Democratico – Iscritta all’Anpi, ha cercato di portare ai ragazzi il racconto della guerra e della lotta partigiana da cui è nata la Costituzione, trasmettendo loro i valori dell’antifascismo e della democrazia costituzionale.

Ma l’impegno di Delia Deiana non si fermava qui, era infatti impegnata nel volontariato all’interno dell’AUSER e nella CGIL. Donna versatile e sempre al passo con i tempi, non avrebbe mai abbandonato le persone più bisognose e la vita sociale intesa nel senso più alto del termine. Europeista convinta, ha aderito ai Gemellaggi con Romagnat e Somerton partecipando agli scambi culturali all’estero ed ospitando gli amici inglesi e francesi durante le loro visite a Licciana.

Oltre all’impegno descritto si è distinta come madre di famiglia straordinaria, ne sono testimoni i due amatissimi figli Sandro e Riccardo. Il Partito Democratico di Licciana Nardi si stringe a loro, Delia rimarrà nei cuori dei fortunati che l’hanno conosciuta.”