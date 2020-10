Svaligiò una casa a Follo, arrestato operaio

SARZANA – VAL DI MAGRA – Nella tarda serata di venerdì 9 ottobre i Carabinieri della Aliquota Operativa della Compagnia di Sarzana hanno rintracciato e arrestato un operaio 31enne di origini albanesi, residente in Alta Lunigiana, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per episodi di violazioni delle norme sull’immigrazione e reati contro il patrimonio, risultava destinatario di un provvedimento di arresto emesso dal giudice della Spezia per i reati di ricettazione, rissa, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiale – reati commessi nelle province di Frosinone, Forlì e La Spezia dal 2010 al 2018 – e in particolare concorso in furto aggravato in abitazione, accertato a Follo nel marzo 2018. Deve scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione più 1.200 euro di multa.

Il 31enne, a Follo, precisamente a Tivegna, era stato arrestato assieme ad altri tre connazionali mentre ripuliva un’abitazione: mobili, vestiti, televisore. Erano stati arrestati in flagranza per concorso in furto aggravato in abitazione. Per questo reato, l’arrestato era stato condannato a 2 anni di reclusione. E assieme alle altre malefatte, come detto, si arriva a 4 anni e 2 mesi. L’operaio è stato rintracciato a Podenzana dai Carabinieri e, dopo le formalità di rito presso la Caserma di Sarzana, è stato tradotto al carcere di Massa dove sconterà la pena.