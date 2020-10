Appicca un incendio ad Avenza: individuato e denunciato

AVENZA – Individuato e denunciato l’autore dell’incendio appiccato all’esterno di una pasticceria di Avenza. L’allarme è scattato nel fine settimana, quando la Polizia di Stato ha ricevuto una chiamata al 113 in cui si segnalavano le fiamme, divampate all’improvviso.

Le volanti del Commissariato, immediatamente giunte sul posto, hanno rilevato la presenza di due fioriere completamente arse dalle fiamme, poste immediatamente all’esterno dell’esercizio commerciale, oltre ad evidenti tracce della bruciatura su tutto il muro retrostante. Sin da subito è stata prestata massima attenzione al caso, acquisendo le registrazioni dei filmati di tutti gli impianti di videosorveglianza individuati nell’area di interesse investigativo. Ed è proprio tramite le telecamere che gli uomini dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato sono riusciti a individuare l’autore del delitto che, raccontano le immagini, si è avvicinato indisturbato alla pasticceria, ha appiccato l’incendio e poi si è subito voltato per guadagnare la fuga.

L’autore del delitto, 48 anni, era già noto alle Forze dell’Ordine per essersi macchiato già in passato di altri incendi, al punto da essere considerato un “piromane”. Per questo motivo è stata esclusa qualsiasi ipotesi di un movente di natura minatoria o peggio estorsiva, riconducendosi invece tale danneggiamento alla ossessione dell’indagato per le fiamme. L’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il delitto di danneggiamento seguito da incendio, aggravato poiché commesso su edificio destinato ad abitazione.