In tasca otto grammi di cocaina, trentenne arrestato per spaccio

MASSA -CARRARA – La Questura di Massa-Carrara ha intensificato ulteriormente i servizi volti alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia apuana, effettuando controlli a tappeto nelle aree urbane interessate dal fenomeno.

Nel decorso fine settimana, ad opera del personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura, è stato tratto in arresto, in località Avenza di Carrara, un cittadino extracomunitario, trentenne, in possesso di 20 dosi di stupefacente del tipo cocaina, confezionate in ovuli e pronte per lo spaccio al minuto.

L’OPERAZIONE

L’uomo, nascosto tra la vegetazione, si trovava con un complice in attesa di un cliente. I due avevano al seguito un piccolo barattolo in plastica usato, in attesa della vendita, per contenere le dosi di cocaina, complessivamente oltre 8 grammi, del quale, alla vista degli agenti, hanno tentato di disfarsi.

Il controllo presso l’abitazione dell’arrestato, ha consentito di acquisire ulteriori elementi e dimostrare che l’uomo aveva la disponibilità di altri barattoli dello stesso tipo di quello che conteneva la cocaina, originariamente destinati a contenere farmaci, ritenuti idonei per il trasporto dello stupefacente e la conservazione integra dello stesso qualora fosse stato necessario sotterrarlo per sfuggire ai controlli. A bordo dell’autovettura in uso all’uomo, è stata inoltre rinvenuta anche una modica quantità di marijuana.

L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari ed in sede di udienza di convalida l’arresto è stato convalidato.

Il complice, connazionale, sfuggito al controllo nell’immediato, successivamente identificato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente è continuata per l’intero weekend nel capoluogo, ha consentito agli investigatori della Squadra Mobile, di denunciare in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un altro cittadino extracomunitario trovato in possesso di 8 dosi di cocaina che, anche in questo caso, erano già confezionate e pronte per essere vendute, nonché di segnalare al Prefetto un giovane massese trovato, in Piazza Garibaldi, in possesso di circa 10 gr. di marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata.