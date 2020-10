MASSA-CARRARA – Sulla costa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Previsti 9.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso.

In Lunigiana cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio ma in ripresa dalla sera. Previsti 16.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.