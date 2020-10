Altra classe in quarantena a Massa-Carrara: un positivo alla primaria “Fossola Gentili”

MASSA-CARRARA – Un’altra classe in quarantena a Massa-Carrara. Al caso del bambino della scuola primaria di Licciana Nardi si aggiunge quello di uno studente delle elementari “Fossola Gentili” di Carrara. Lo comunica l’azienda Usl Toscana nord ovest nell’aggiornamento sui casi di positività al Covid-19 nelle scuole del territorio: “A seguito della individuazione di un caso di positività, nella zona apuana è stata posta in quarantena una classe seconda della scuola primaria nell’istituto comprensivo Fossola Gentili. Al momento i contatti stretti individuati sono i 13 compagni di classe del bambino, 3 tra il personale docente e 7 extra scuola”.

Per quanto riguarda invece il caso di Licciana Nardi (di cui abbiamo parlato QUI) l’azienda sanitaria specifica che “il bimbo, del 2013, è stato individuato come “positivo a bassa carica virale”. “A seguito dell’indagine epidemiologica per l’isolamento dei contatti – aggiunge la asl – sono stati messi in quarantena 16 compagni di classe del bambino, tre insegnanti, un autista di scuolabus, un’accompagnatrice di scuolabus e altri 18 bimbi”.