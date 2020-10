Rissa tra due giovani per gelosia, al Noa finisce una ragazza

MARINA DI CARRARA – Un litigio tra due giovani nato per questioni di gelosia si conclude con il trasferimento al Noa di una ragazza. E’ successo ieri sera intorno alle 22 .40 in via Rinchiosa, a Marina di Carrara. Due ragazzi in evidente stato di ubriachezza hanno iniziato a litigare in mezzo alla strada, in prossimità dei locali Bonpro e Porfirio. Ad essere coinvolta la ragazza di uno dei due, che ha riportato una lesione non grave al volto ed è stata accompagnata dalla Pubblica Assistenza al Noa.

Le dinamiche dello scontro sono in fase di accertamento; sul posto, al momento della rissa, sono intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. Una volta appurato che si trattava di un evento contenuto non grave dal punto di vista dell’ordine pubblico, le forze dell’ordine sono tornate a svolgere i normali controlli previsti per il fine settimana.