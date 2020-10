Rompono il vetro di un’automobile, denunciati due giovani di Massa-Carrara

MARINA DI CARRARA – Nei giorni scorsi alcuni operatori della Polizia Stradale della Spezia, durante un normale servizio di controllo del territorio nella zona tra Marinella di Sarzana e Marina di Carrara, hanno individuato due soggetti intenti a rompere il finestrino di un veicolo.

Alla vista della pattuglia della Polizia Stradale i due si sono dati ad una precipitosa fuga terminata dopo un breve inseguimento. Ad essere fermato un ragazzo italiano, minorenne, residente nella provincia di Massa Carrara e un ventenne di origine Serba, residente anch’egli nella provincia di Massa Carrara.

Dagli accertamenti esperiti, entrambi i giovani sono risultati avere a carico precedenti per furto, lesioni personali, reati contro la persona e contro il patrimonio e sono stati quindi denunciati a piede libero per danneggiamento e resistenza a P.U., in concorso.

I proprietari dell’autovettura, una famiglia di turisti tedeschi, informati dell’accaduto dalle Forze dell’Ordine intervenute, hanno poi presentato regolare denuncia presso il Commissariato di P.S. di Sarzana ricevendo dagli agenti la massima assistenza.