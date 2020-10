Incidente stradale per due giovani, il più grave trasportato d’urgenza a Cisanello

BAGNONE – Incidente stradale a Bagnone. Intorno alle 13.40 di oggi, due giovani stavano transitando in via Santa Caterina a bordo di un’ape quando per cause ancora in corso di approfondimento avrebbero urtato contro qualcosa finendo fuori strada. Uno dei due è balzato fuori dall’auto riportando un trauma cranico e uno di tipo facciale. E’ stato trasportato d’urgenza in codice Rosso a Cisanello, tramite il Pegaso. L’altro in condizioni meno gravi è ricoverato al pronto soccorso di Pontremoli.