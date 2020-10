Minaccia la madre con un coltello da cucina: notte shock a Massa

MASSA – Si è introdotto in piena notte in casa della madre, l’ha trascinata sul pavimento e l’ha minacciata con un coltello da cucina, costringendola a consegnargli denaro. Agli arresti domiciliari un uomo di 30 anni di Massa, responsabile della violenza. Per le lesioni e per lo shock subito, la vittima è dovuta ricorrere alle cure del locale pronto soccorso.

Le immediate indagini della squadra mobile della Questura di Massa-Carrara hanno consentito di raccogliere tutti gli elementi di prova a carico dell’uomo, segnalandolo all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina aggravata, estorsione, maltrattamenti in famiglia, richiedendo, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere e dell’indole pericolosa del soggetto, l’applicazione di una idonea misura cautelare che consentisse la tutela della vittima del reato.

Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti prodotti, ritenendo comprovate le accuse nei confronti dell’uomo, già segnalato per analoghi comportamenti, ha formulato istanza al giudice per le Indagini preliminari, che ha emesso il provvedimento, eseguito tempestivamente dai poliziotti della squadra mobile.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, sita in un Comune diverso da quello della madre, con l’applicazione del braccialetto elettronico, onde monitorarne l’effettiva permanenza in casa e con il divieto di comunicare, anche telefonicamente, con persone non coabitanti.