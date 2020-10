Diciassettenne violentata fuori da una discoteca in Versilia. Arrestato il colpevole

MARINA DI PIETRASANTA – Individuato il responsabile di un episodio di violenza sessuale avvenuto lo scorso luglio su una diciassettenne nei pressi di una discoteca a Marina di Pietrasanta. La ragazza stava trascorrendo la serata insieme ad alcuni amici, quando un giovane l’ha avvicinata e, dopo averle offerto da bere e scambiato alcune chiacchiere insieme, le ha proposto una passeggiata. Dopo averla condotta con insistenza all’esterno del locale, l’ha portata in una zona appartata poco distante dove, nonostante il suo rifiuto, ha abusato sessualmente di lei, minacciandola poi di morte se avesse detto qualcosa.

La ragazza, riuscita per un attimo a riprendere la forza nonostante lo shock, si è divincolata ed è tornata verso il locale, raggiungendo i propri amici che, rendendosi conto della situazione, in considerazione dello stato di shock in cui si trovava la giovane, hanno allertato subito gli addetti della sicurezza del locale, senza tuttavia riuscire a rintracciare ed individuare poi il responsabile del gesto. A quel punto, la giovane è stata riaccompagnata a casa dagli amici e solo nella giornata successiva ha trovato la forza di raccontare tutto ai propri genitori, che l’hanno subito portata in ospedale per le visite e dai Carabinieri per denunciare quanto successo.

Sin da subito le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Marina di Pietrasanta sono apparse molto complesse in considerazione che la ragazza era riuscita a fornire solo il nome di battesimo del ragazzo ed una sua generica descrizione fisica, considerato anche che lo stesso, molto probabilmente, era in transito come vacanziere e non residente in Versilia. Nonostante ciò, i militari dell’Arma, dopo aver consultato l’elenco di tutte le persone alloggiate nelle strutture ricettive della Versilia riportanti lo stesso nome di battesimo fornito dalla vittima, hanno stretto il campo sul responsabile. Infatti, non con poche difficoltà, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il possibile responsabile che, successivamente, attraverso la visione della sua fotografia, è stato riconosciuto dalla parte offesa, da alcuni amici di quest’ultima che lo avevano visto in discoteca e dal personale addetto alla sicurezza del locale.

Raccolte le risultanze investigative e completati gli accertamenti ginecologici, che hanno confermato la violenza sessuale, i Carabinieri hanno trasmesso l’informativa all’Autorità Giudiziaria di Lucca che, condividendo pienamente quanto emerso dalle indagini, ha emesso apposita misura cautelare nei confronti del responsabile, un 23enne di Biella, incensurato. In ottemperanza a tale provvedimento cautelare, nei giorni scorsi i militari dell’Arma hanno sottoposto il ragazzo alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Biella.