Incidente stradale a Podenzana, anziana trasportata a Cisanello

PODENZANA – Una donna di 83 anni è rimasta incastrata nell’auto a seguito di un incidente che l’ha portata fuori strada. L’auto che stava guidando si sarebbe ribaltata in via Montedivalli a Podenzana (MS) in prossimità del ristorante La Greppia. Alle 11.40 è scattata la chiamata al 118, l’intervento si è concluso intorno all’ora di pranzo proprio per permettere ai soccorsi di estrarre la donna dal veicolo. Sul posto, infatti, anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Albiano, Carabinieri e Pegaso.

La signora ha riportato un trauma facciale ma è sempre stata cosciente e collaborante. E’ stata comunque portata in elicottero, in codice rosso, a Cisanello.