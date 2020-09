Cade dallo scooter in via Galilei, trasportato in codice rosso all’Ospedale delle Apuane

MARINA DI CARRARA – Brutta caduta dal motorino intorno alle 12 per un uomo che si trovava in via Galileo Galilei a Marina di Carrara. Lo scooterista, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto dal mezzo che stava guidando, riportando un trauma toracico.

A soccorrerlo l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marina di Carrara che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale delle Apuane. Il ferito è rimasto cosciente per tutta la durata del viaggio.