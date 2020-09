Seminarista positivo al covid, in quarantena la comunità San Filippo Neri. Il vescovo: «Periodo difficile»

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Seminarista positivo al covid e la Fraternità San Filippo Neri di Villafranca (Massa-Carrara) dovrà stare in quarantena fino al prossimo 30 settembre. Il contatto tra il seminarista e la comunità sarebbe stato minimo e risale a una decina di giorni fa, ma sufficiente per attivare l’isolamento.

A seguito della notizia, il vescovo monsignor Giovanni Santucci e la Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli seguono «con la massima attenzione l’evolversi del quadro epidemiologico, nell’attesa degli accertamenti sanitari del caso, in vista della ripresa delle attività pastorali».

«Consapevoli del periodo non facile che stanno vivendo tutte le comunità parrocchiali in questa fase della pandemia – scrive la Diocesi in una nota – si ribadisce che la Chiesa invita sempre alla massima attenzione in occasione delle celebrazioni liturgiche e negli altri momenti della vita parrocchiale».

Il vescovo chiede a tutti i credenti di «elevare preghiere al Signore affinché liberi tutto il popolo da questa pandemia, affidando ai nostri santi protettori i sacerdoti della Diocesi, insieme ai fedeli e alle persone tutte, soprattutto le più fragili ed indifese».