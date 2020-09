Studente positivo all’Itis Galilei di Avenza, 23 ragazzi e 2 insegnanti in quarantena

CARRARA – È risultato positivo al covid un ragazzo (residente in altra regione) della classe quarta dell’Istituto Zaccagna Galilei – plesso Galilei – a Carrara. Sono stati messi in quarantena 23 studenti (3 residenti in altra regione) e 2 insegnanti. Lo ha fatto sapere l’Asl Toscana Nord Ovest, la cui struttura di Igiene e Sanità Pubblica, che gestisce queste situazioni insieme al personale scolastico e ai Comuni interessati, sta effettuando le relative indagini epidemiologiche sugli alunni e sul personale scolastico.