LUNIGIANA – Dopo Aulla anche gli altri 13 sindaci della Lunigiana (Massa-Carrara) sono pronti a firmare ordinanze per obbligare i propri cittadini a indossare la mascherina 24 ore su 24 all’esterno della propria abitazione. La notizia dell’accordo tra le 14 municipalità lunigianesi è stata diffusa nelle ultime ore dal sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa.

«Insieme agli altri sindaci della Lunigiana – ha annunciato via social il primo cittadino – abbiamo concordato di applicare l’obbligo di indossare le mascherine tutto il giorno. Questa è una prescrizione improntata alla prudenza considerato l’incremento dell’indice di contagio e dei casi positivi provenienti in particolare dalle aree contigue della Liguria. Non sottovalutiamo questo rischio, il covid-19 è ancora un grande pericolo per tutti. Dobbiamo essere responsabili e scrupolosi nel rispettare le regole, applicarle e pretendere che anche gli altri lo facciano. Confido nella massima collaborazione da parte di tutta la popolazione. Da oggi – ha concluso Novoa – entra in vigore la presente ordinanza che vi allego ed invito a diffondere».

A stretto giro anche Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli, ha firmato l’ordinanza valida fino al prossimo 15 ottobre, data in cui terminerà lo stato di emergenza nazionale. Novoa in mattinata è intervenuto poi con una nuova ordinanza integrativa, chiarendo che tali disposizioni «non saranno adottate negli istituti scolastici e dagli atleti nel corso di manifestazioni ed e attività sportive dilettantistiche, ove sono vigenti apposite prescrizioni previste dalla normativa vigente».

