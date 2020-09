Aulla, collaboratore positivo al virus: il sindaco Valettini in isolamento

AULLA – «Cari concittadini, per un atto che ritengo di doverosa trasparenza comunico che, questa mattina alle 12 circa mi è stato comunicato dall’Asl che un mio stretto collaboratore è risultato positivo al tampone effettuato ieri; mi sono immediatamente sottoposto a mia volta al tampone e mi sono messo in isolamento immediato. Sono a casa ea appena avrò notizie sarà mia premura e mio dovere comunicarlo, un cordiale saluto». Lo ha fatto sapere via social il sindaco di Aulla (Massa-Carrara) Roberto Valettini.