MASSA-CARRARA – Codice giallo per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa, partendo dalla costa apuana con i comuni di Montignoso, Massa e Carrara, proseguendo sulla Versilia. Allerta elevata ad arancione invece fino a Piombino, compreso l’arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

Si prevede vento di libeccio-ponente molto forte sulla costa centrale, sull’Arcipelago e sui rilievi. Progressiva attenuazione in serata con la rotazione a maestrale. Mare fino a agitato o localmente molto agitato al largo con probabile forte mareggiata sulla costa centrale. Lenta attenuazione a partire dalla nottata.

Ci sarà la possibilità di temporali sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio e sulla fascia costiera in serata, localmente anche di forte intensità, possibili occasionali colpi di vento e grandinate. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.