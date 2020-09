Peggiora il maltempo su Massa-Carrara, dalle 18 è allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico

MASSA-CARRARA – Peggiorano le condizioni meteorologiche sulla provincia di Massa-Carrara e scatta l’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico. L’ha emessa la Sala operativa della Protezione civile regionale e riguarda l’intero territorio apuano dalle 18 di oggi, giovedì, alle 3 di venerdì 24 settembre. Ricordiamo che fino alle 18 di oggi è attivo un avviso di criticità giallo. Inoltre dalle 8 alle 20 di venerdì sarà anche allerta gialla per mareggiate e, dalle 13 alle 20, vento.

Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportate nel bollettino della Protezione civile.

Un debole minimo barico fra il Golfo Ligure e il Golfo del Leone favorisce l’ingresso di aria umida sulle regioni tirreniche. La presenza di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica anche sulla Toscana, più accentuata dalla sera e durante la prossima nottata.

PIOGGIA: oggi, giovedì, possibilità di rovesci sparsi e temporali sulle zone nord-occidentali della regione; isolati rovesci o temporali dal pomeriggio anche altrove. Dalla sera e per tutta la notte fra giovedì e venerdì, tendenza a peggioramento più diffuso con temporali a partire dai settori nord-occidentali in trasferimento alle zone più interne nel corso della giornata di venerdì. Cumulati medi fra oggi e domani abbondanti sul nord-ovest, significative sul resto della regione; Cumulati massimi puntuali fino a molto elevati sul nord-ovest (in particolare sui rilievi); fino a elevati altrove. Intensità oraria massima fino a molto forte, in particolare sul nord-ovest.

TEMPORALI: oggi, giovedì e domani venerdì, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte. Possibili colpi di vento e grandinate.

VENTO: Oggi, giovedì, dal tardo pomeriggio, forti raffiche di Libeccio sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino Tosco-Emiliano e sulle zone di crinale. Domani, venerdì, in particolare dal pomeriggio, forti raffiche di Libeccio (o temporaneamente molto forti) in graduale rotazione a Ponente e in serata a maestrale sull’Alto Mugello, sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e relative zone di crinale, sul litorale centro-settentrionale, entroterra pisano e sull’Arcipelago settentrionale; fino a forti sulle restanti zone centro-settentrionali, sull’Amiata e, fra il tardo pomeriggio e la sera sull’Arcipelago meridionale; fino a tese sulle restanti zone meridionali.

MARE: oggi, giovedì, mare mosso in aumento a molto mosso in serata. Domani venerdì, mare molto mosso in aumento ad agitato sul settore settentrionale (o temporaneamente molto agitato nel corso del pomeriggio).