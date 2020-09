Temporali forti in arrivo su Massa-Carrara: scatta l’allerta gialla (anche per rischio idrogeologico)

MASSA-CARRARA – Temporali forti in arrivo sulla provincia di Massa-Carrara e scatta l’allerta gialla, anche per rischio idrogeologico. La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso l’avviso di criticità valido dalle 22 di oggi, martedì, alle 23.59 di mercoledì 23 settembre 2020. Di seguito i fenomeni previsti per le prossime ore così come riportati nel bollettino della Regione.

LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Un’area depressionaria in quota favorisce l’arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull’Italia.

PIOGGIA: Oggi, martedì, nel pomeriggio instabile con rovesci e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali. Cumulati medi significativi, massimi non elevati, intensità oraria fino a molto forte.

Domani, mercoledì, dalla notte peggioramento sulle zone di nord ovest con precipitazioni anche temporalesche in estensione alle altre zone settentrionali. Sulle altre zone della regione possibilità di temporali a carattere più sparse già a partire dalla mattina e per gran parte del pomeriggio.

Cumulati medi fino a significativi ovunque tranne su Arcipelago e litorale meridionale dove sono attesi non significativi. Cumulati massimi nelle 24 ore, sulle zone di nord ovest fino a elevati, sulle restanti aree non elevati. Intensità oraria fino a molto forte nei temporali.

TEMPORALI: Oggi, martedì, nel pomeriggio possibili rovesci e temporali, localmente forti, sulle zone interne e in particolare su quelle centro meridionali. Possibilità di forti raffiche di vento e grandinate. Domani, mercoledì, dalla notte possibili temporali forti sulle zone di nord ovest, in estensione alle altre zone settentrionali. Nel corso della mattinata i temporali, localmente forti, potranno interessare anche le altre zone della regione, in particolare quelle interne. Possibilità di forti raffiche di vento e grandinate.