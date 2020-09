MARINA DI CARRARA – Asilo Giampaoli, genitori inferociti: è durissimo il confronto tra l’amministrazione rappresentata dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi e tra la dirigente del complesso Taliercio Donata De Masi e l’ex dirigente Anna Maria Florio.

A seguito della comunicazione di piazza 2 Giugno che gli 85 bambini del Giampaoli avrebbero trovato sistemazione fino alla data prevista per la fine dei lavori all’asilo (1° ottobre) nei container in fase di allestimento nel cortile della scuola primaria Anna Maria Menconi, il comitato Taliercio ha organizzato un presidio per stamattina, giovedì 17 settembre.

Foto 3 di 3





Era presente una trentina di genitori. Per superare l’ipotesi dei container e trovare un’altra soluzione, la dirigente incontrerà amministrazione e tecnici del Comune insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp) della scuola. La data è ancora da stabilire.