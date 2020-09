Ruba una vespa in pieno centro, intervento lampo degli agenti del Commissariato di Carrara

CARRARA – Gli investigatori del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carrara, nella mattinata di venerdì 14 agosto, hanno risolto nell’arco di 12 ore il furto di una vespa bianca compiuto nel pieno centro di Carrara. L’istinto degli operatori della Polizia di Stato e la successiva meticolosa analisi dei filmati degli impianti di video-sorveglianza cittadini consentivano, nel corso della stessa mattinata, di individuare l’autore del delitto e, nel giro di poche ore, di riconsegnare al legittimo proprietario il motorino sottrattogli.

L’autore del delitto è un 44enne di Carrara con una grande esperienza nella commissione di delitti contro il patrimonio, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati.

Per tali ragioni, sulla scorta del deferimento per l’ennesimo furto consumato, la competente autorità giudiziaria accoglieva la richiesta di aggravamento della misura cautelare in vigore, disponendo l’immediato arresto dell’indagato, che è stato così sottoposto agli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, al fine di consentire un adeguato controllo sul soggetto ed evitare che possa reiterare nella commissione di ulteriori delitti di analoga natura.