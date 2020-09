È morto Orlando Venè, dentista ed ex politico massese

MASSA – È scomparso questa mattina, lunedì, Orlando Venè, aveva 86 anni. Noto a Massa e in provincia per la professione di odontoiatra che ha esercitato per circa 50 anni. Per vent’anni è stato presidente medici dentisti, nonché 10 anni consigliere comunale (durante gli anni ’70) nella Democrazia Cristiana dove ha ricoperto numerosi incarichi di partito sino alla direzione provinciale.

Per oltre 20 anni è stato presidente associazione ex allievi dei fratelli delle scuole cristiane e poi per 20 anni dei Veterani dello sport. Socio anche del Rotary club di Carrara e Massa (dove è stato presidente annuale). Lascia la moglie Teresa e i figli Marco, Luca e Nicola.