Senzatetto da giorni accampato sotto al Comune di Carrara. È scontro Bernardi-Galleni

CARRARA – «Immagini che non avremmo mai voluto continuare a vedere, eppure, come denunciano alcuni cittadini che hanno fotografato il bivacco, non si tratta del primo giorno che questo senzatetto dorme sotto il Comune». Inizia così l’ennesimo attacco all’amministrazione carrarese del consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, sul caso di un senzatetto che si è stabilito sotto l’atrio di Palazzo civico da giorni.

«Il terribile e perpetrato silenzio dell’assessora Anna Galleni sull’uomo – sottolinea Bernardi – tradisce una tragica mancanza di compassione e di empatia della stessa verso i disagiati, anche se a parole sa vendersi bene. Tra l’altro non mi meraviglierei se il sindaco De Pasquale, per cercare di risolvere la situazione, facesse intervenire la polizia municipale dal punto di vista dell’ordine pubblico, i senza dimora sono una questione infatti di sicurezza e d’igiene. I cittadini che hanno documentato il bivacco con foto, fanno notare infatti che nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana all’art. 7 ‘Bivacco e accattonaggio’ si legge che, all’interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di “ bivaccare o disporre giacigli in aree pubbliche p private soggette a pubblico passaggio nonché dormire, sedersi e sdraiarsi sopra i monumenti. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo sopracitato è soggetto a sanzioni. Quindi dopo l’abbandono disumano dell’uomo da parte dell’amministrazione 5 Stelle, potrebbe anche succedere che questa Giunta, smascherando del tutto il suo volto, potrebbe perfino far intervenire la Polizia Municipale».

«Un volto disgustoso nei confronti dei più deboli – prosegue ancora il consigliere – di chi si trova in strada e senza una casa e se un’amministratore, che per giunta dovrebbe occuparsi proprio di trovare soluzioni per le persone più bisognose, si comporta nel modo in cui si sta comportando la Galleni, allora vuol dire che non è degna di rappresentare le istituzioni. Per il senzatetto che prima dormiva sotto le scale del Comune e ora invece dorme nell’area davanti all’ingresso dell’alloggio del custode comunale, la Galleni ha parlato tanto dei miei pessimi trascorsi di assessore e di tutte le mie colpe di ex amministratore, ma non ha fatto niente di buono per aiutare l’uomo. Sono ormai passate diverse settimanali e i fatti raccontano che il senzatetto pare che non abbia ancora dato risposte alle proposte fategli dal Servizio Sociale, infatti è sempre sotto il Comune anche se ha cambiato posizione».

«Dopo essere venuta a patti con Casa Betania e il loro rappresentante e aver rimodulato la convenzione a favore dei gestori il progetto Housing First – conclude Bernardi – gli immobili da destinare ai senza tetto da 3 sono passati a 2 con conseguente riduzione delle persone senza fissa dimora che potranno beneficiare della casa diminuite da 12 a 8, un solo senza tetto ha potuto avere una casa per ora. L’assessore aveva anche risposto al sottoscritto che “evidentemente non può o non vuol capire che sul caso ci siamo mossi e abbiamo attivato tutti gli strumenti a nostra disposizione” e che “quando dico che una soluzione c’è, ma questa persona deve abbracciarla, significa che è stato fatto tutto quello che si poteva fare”. Per ora è stata semplicemente sbugiardata dai fatti.

GALLENI: «GLI ABBIAMO PROPOSTO UN PERCORSO CHE LUI DOVREBBE ACCETTARE»

«Comprendo che la finalità ultima del consigliere Bernardi sia quella di gettare discredito sul progetto Housing First – replica l’assessore Galleni – un progetto che permetterà a otto senzatetto, presenti sul territorio dall’epoca in cui lui aveva il dovere di gestire queste situazioni, di avere una casa vera, condivisa con altri e dei tutor che li accompagnino in un percorso di indipendenza. Comprendo anche che quando gli si fa notare che per lui queste persone evidentemente erano solo da lasciare alla deriva, perché nei suoi mandati non ha fatto nulla di nulla per loro, un po’ si picchi come si picca quando gli si ricorda che questa amministrazione ha fatto qualcosa anche per l’emergenza freddo, che immagino lui non sappia neppure che sia».

«Trovo grave, invece – prosegue la titolare della delega al sociale – che non si sia dato la pena di leggere che per entrare nel progetto Housing First si debbano avere determinati requisiti e che un vaglio, serio, su chi coinvolgere nel progetto è stato fatto da chi ne ha le competenze. Tornando al caso, con tutti i limiti che derivano dal rispetto della persona e della sua privacy, come dovrebbe ben sapere chi per 13 anni ha fatto l’assessore, ribadisco che un percorso gli è stato proposto e dev’essere lui ad accettarlo. Spero di essere stata esaustiva perché sempre su questa vicenda sono già intervenuta e già mi son chiesta, leggendo i comunicati del consigliere, se egli scrivendo quel che scriveva non volesse o non potesse cogliere l’importanza, la delicatezza e la complessità della questione. Alla luce del suo ennesimo scomposto attacco, giocato al solito sulla pelle dei più deboli, comincio a credere che non possa comprendere».