Entrano in casa e rubano la bici di un bambino, la polizia trova i ladri e restituisce il mezzo al piccolo

CARRARA – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pubblica sicurezza di Carrara (Massa-Carrara), in servizio presso la Squadra Volante, riuscivano a recuperare la bici di un bimbo di 4 anni rubata in una abitazione di Carrara, nei giorni di ferragosto. Gli operatori hanno effettuato giorni di indagini in quanto turbati dallo stato d’animo del minore, privato del regalo più caro ricevuto dai genitori.

A seguito di approfondite ricerche, la bici veniva ritrovata a casa di una coppia del luogo, con pregiudizi specifici. I due, la donna di 36 anni e l’uomo di 46, si erano introdotti nel garage della famiglia e avevano rubato il mezzo, di elevatissimo valore morale per il bambino.

Al momento della restituzione, al piccolo non sono mancate le lacrime di gioia, mentre i genitori hanno ringraziato gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carrara per la tempestiva e risolutiva risposta, scrivendo la seguente lettera: «Volevo ringraziare l’operato della Polizia di Stato di Carrara dopo il ritrovamento della bici di mio figlio rubata intorno a Ferragosto dal mio garage chiuso sotto la mia abitazione in Carrara. La Vostra gentilezza, disponibilità e dedizione al lavoro mi ha colpito così tanto da voler scrivere queste due righe per dirvi grazie specialmente da parte di mio figlio». I due malviventi sono stati denunciati per furto in abitazione.