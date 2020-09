MASSA – La delegazione dei precari della scuola di Massa Carrara-Equi_libri Precari ha manifestato con un sit-in e si è confrontata con l’Ufficio scolastico provinciale di Massa-Carrara (il provveditorato, ndr), relativamente alle convocazioni da graduatorie provinciali scuola, le cosiddette Gps. «La novità quest’anno – spiega la delegazione – sta nell’aver dedicato una sezione per ordine di scuola al sostegno, per attingere personale specializzato o comunque con esperienza di almeno 36 mesi dalle graduatorie. Negli anni passati le graduatorie erano solo di istituto e il personale dedicato al sostegno veniva reclutato tramite sistema da posizione incrociata per ordine di scuola».

«I precari – prosegue l’intervento – attendevano la convocazione in presenza di queste assegnazioni posti Gps, come annunciato a inizio settimana da Uspms. Invece ieri pomeriggio cambio programma, dettato da emergenza casi covid, e quindi convocazioni rimandate a questa mattina in videoconferenza. A seguire e quasi certamente non in questa settimana, le convocazioni sulla materia. Rimaniamo in attesa del quadro completo dei posti disponibili nella scuola per ogni ordine e tipologia di disciplina, non possibile, da come spiegano al Provveditorato, prima di venerdì».

Foto 3 di 3





«Sospesi ancora per non avere un quadro completo dei posti disponibili per le supplenze. Ma anche questo fa parte dell’essere precario. L’altra novità di queste convocazioni è la procedura quindi, che per la prima volta non sarà in presenza, ma a distanza. Grazie alla piattaforma messa a disposizione dallo Zaccagna, utilizzata anche per la formazione di personale scolastico, avverranno online le convocazioni e assegnazioni. Procedura nuova anche per i funzionari dell’Uspms, mentre in altre province a sistema e rodato già nel passato. La testeremo direttamente.

Lo scenario che si presenta non è dei più tranquilli, ed ancora sospesi e appesi questa volta al filo della convocazione».