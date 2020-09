Covid, nelle case di riposo apuane nessun ospite positivo al virus. Il bollettino dell’Asl

MASSA-CARRARA – Qual è la situazione nelle case di riposo sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest? La risposta nell’ultimo bollettino ufficiale dell’azienda sanitaria: «Dal costante monitoraggio su ospiti e operatori di 119 residenze sanitarie per anziani (Rsa), 8 residenze sanitarie per disabili, 13 comunità alloggio protette e altre 4 strutture a bassa intensità assistenziale presenti sul territorio aziendale, emerge che sui 4.690 ospiti sono stati effettuati 6.160 tamponi e 5.283 test sierologici: in questo momento non c’è alcun ospite positivo (sono stati al massimo, nei giorni del “picco”, 345)».

«Sui 4.775 operatori sono stati eseguiti 5442 tamponi e 5665 test sierologici; c’è un caso positivo tra gli operatori (erano stati al massimo 129)».