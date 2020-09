Bimba di due anni cade e riporta un trauma cranico, trasportata a Cisanello

Brutto incidente domestico per una bambina di due anni. Oggi intorno alle 14, il 118 è intervenuto nella zona di Fivizzano, in Lunigiana, per recuperare una bimba che sarebbe caduta riportando un trauma cranico.

La piccola è sempre stata cosciente ed è stata portata in codice giallo con Pegaso al Meyer di Firenze. Sul posto sono intervenute anche l’automedica di Fivizzano e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fivizzano.