Pontremoli, il senatore Mallegni all’ospedale per un lieve malore

PONTREMOLI – Il commissario di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni è all’ospedale di Pontremoli per un lieve malore. Mallegni aveva appena participato, questa mattina, ad un incontro elettorale ad Aulla assieme all’amico di sempre Lucio Barani, per incontrare insieme ai candidati azzurri in corsa per l’assise regionale, cittadini ed imprese. Mallegni, da una settimana nominato da Silvio Berlusconi, commissario, sta girando in lungo e largo tutta la regione per sostenere Forza Italia e Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione Toscana. Gli accertamenti sono tutti buoni e tra poco lascerà l’ospedale.