MARINELLA DI SARZANA – Un’automobile andata distrutta per il crollo di un albero a Marinella di Sarzana. L’episodio risale alle 16 di ieri pomeriggio quando un grosso albero ha collassato ed è finito su un’automobile parcheggiata dietro l’ex Ape d’oro. Il mezzo è andato completamente distrutto e, fortunatamente al suo interno non c’era nessuno. Decine gli scatti girati in rete diffusi da quanti hanno assistito alla scena.