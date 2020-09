È in rianimazione il trentaduenne accoltellato in Partaccia

PARTACCIA – L’uomo di origine marocchina che ieri sera è stato coinvolto in un accoltellamento in Partaccia è ricoverato in rianimazione all’Ospedale delle Apuane. Ieri sera, intorno alle 21.36, si trovava in via Baracchini sotto il ponte dell’autostrada quando sarebbe stato colpito con un coltello all’addome. Le dinamiche dell’episodio sono ora in corso di verifica. Il giovane, classe 1988, è stato subito trasportato all’ospedale Apuane dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ferita all’addome. Stamani è stato trasferito per un consulto all’OPA di Massa ed adesso è in Rianimazione all’ospedale Apuane. Sul posto è intervenuta l’automedica di Massa, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marina di Massa e 112. La centrale 118 è stata avvertita da persone presenti al fatto.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++