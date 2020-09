Tentano di sfondare la sede della Lega in via Santa Maria. Interviene la polizia

CARRARA – Hanno tentato di sfondare la porta di ingresso del comitato elettorale della Lega in via Santa Maria a Carrara in pieno giorno. Ignoti, intorno alle 9 di questa mattina, hanno preso a calci l’entrata della sede e poi si sono dileguati. Ad avvisare Nicola Pieruccini, candidato al Consiglio regionale, è stata proprio la polizia: «Stamani – racconta il leghista alla Voce Apuana – mi trovavo a Marina di Massa col camper per alcuni appuntamenti della campagna elettorale, a un certo punto mi ha chiamato un agente della Digos, dicendomi che qualcuno aveva preso a calci la parte inferiore dell’ingresso del comitato elettorale».

«Una volta sul posto – prosegue Pieruccini – ho trovato la polizia scientifica che stava effettuando i dovuti rilievi e gli accertamenti del caso». Al di là del singolo episodio, però, il candidato del Carroccio evidenzia che, soprattutto dall’avvio della campagna elettorale, i toni si stanno alzando troppo: «Anche le semplici battute aumentano il conflitto che sta andando ben oltre la politica. Tutti i giorni veniamo attaccati: sputi sui vetri, minacce continue. L’altro giorno qualcuno ci ha detto che sarebbero passati a dar fuoco al nostro camper. Tanto che ormai sono costretto a parcheggiare i miei mezzi in zone sorvegliate durante la notte. Non bisognerebbe perdere la maniera onorevole di fare politica».

«Abbiamo tra i nostri iscritti molte donne – evidenzia – e non possiamo permetterci di mettere a repentaglio la loro sicurezza». Poi il ringraziamento alle forze dell’ordine: «Le forze dell’ordine sono costantemente presenti e attive e le ringrazio».