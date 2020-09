Sangue alla Partaccia: accoltellato alla pancia, 32enne al Noa in codice rosso

MARINA DI MASSA – È stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane un 32enne di nazionalità marocchina che questa sera, per cause in corso di accertamento, dopo le 21 è stato accoltellato all’addome.

Il preoccupante episodio di cronaca è avvenuto in via Baracchini alla Partaccia. È nei pressi del ponte autostradale che il 32enne sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti che hanno provocato una ferita profondissima e ampia all’addome. L’uomo, nonostante abbia perso molto sangue, non ha mai perso conoscenza. L’allarme al 118 sarebbe stato dato da altre persone che si trovavano insieme al ferito.

Sul posto si è precipitata l’automedica di Massa e l’ambulanza che hanno soccorso il ferito e l’hanno trasferito al Noa in codice rosso. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini per accertare le responsabilità.

