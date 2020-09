Caso covid alle cave, scatta la chiusura del sito estrattivo: 16 in isolamento

CARRARA – Un caso di positività al covid in una cava di Carrara, chiuso il sito estrattivo. È quanto accaduto a inizio settimana quando un dipendente è stato trovato positivo al coronavirus. L’episodio ha fatto scattare un caso l’isolamento per gli altri 15 lavoratori dell’azienda. Fino a quando i tamponi non risulteranno negativi, quindi, la cava resterà chiusa.

I sindacati hanno parlato di «abitudini superficiali che riportano al monte il rischio lockdown» e invitano a non abbassare la guardia ma allo stesso tempo invitano a «non sparare a zero» contro le aziende del marmo.