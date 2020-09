CARRARA – Paura alle primissime ore del mattino a Carrara. Una Ford Fiesta parcheggiata in via Dell’Amico, all’altezza del civico 10 e vicina all’incrocio con via Buonarroti, ha preso fuoco, scatenando un incendio che ha coinvolto anche un’altra auto (una Fiat Qubo) e la facciata del condominio adiacente. Fortunatamente il palazzo non ha subìto danni strutturali, a parte l’annerimento della facciata e la rottura di alcuni vetri di finestre.

Le fiamme hanno sfiorato anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. L’episodio è accaduto intorno alle 5 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due autobotti che hanno prontamente domato le fiamme. Le due auto appartengono rispettivamente a una donna magrebina e a una rumena.

Foto 3 di 3





Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. Non è esclusa infatti la causa dolosa. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un acceso litigio in strada negli istanti precedenti allo scoppio dell’incendio.