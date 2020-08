Travolte da un albero caduto per il forte vento: muore una bambina di 2 anni, grave la sorella

MARINA DI MASSA – Gravissimo incidente questa mattina a Marina di Massa in località Partaccia. Il forte vento delle ultime ore che si è abbattuto sulla costa apuana ha causato, intorno alle 8, la caduta di un albero all’interno di un campeggio di via del Cacciatore, abbattendosi su una tenda occupata da una famiglia. Purtroppo due bambine – una di 10 e una di 2 anni e mezzo – sono state travolte dal pioppo di 4 metri e sono state trasferite all’ospedale delle Apuane in gravissime condizioni.

AGGIORNAMENTO – Purtroppo per la più piccola non c’è stato nulla da fare, il medico del 118 nonostante le manovre di rianimazione ne ha constatato il decesso, la sorella più grande è stata trasportata in ospedale, mentre l’altra sorella di 19 anni è rimasta leggermente ferita e non è stato necessario in trasporto il ospedale. Illesi i genitori. La famiglia è residente in Italia ma originaria del Marocco.

Sul posto sono intervenute le automediche di Massa e di Querceta, un’ambulanza da Massa, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, che stanno ancora operando all’interno del campeggio, sono arrivati nel camping con due squadre e quattro mezzi. L’elisoccorso Pegaso – che era stato attivato – non è potuto intervenire per le condizioni meteorologiche avverse, in particolare il forte vento.