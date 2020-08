Peggiora il maltempo su Massa-Carrara, l’allerta diventa arancione

MASSA-CARRARA – L’allerta meteo gialla in corso sulla provincia apuana è stata elevata ad arancione per tutta la provincia di Massa-Carrara. È quanto si apprende dal bollettino della Protezione civile regionale che ha attivato un codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti valido dalle 18 di oggi, sabato, alle 13 di domenica 30 agosto. Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportate nel bollettino della Protezione civile.

PIOGGIA: oggi, sabato, precipitazioni sparse sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno più probabili e frequenti sulla provincia di Massa-Carrara, sulle Apuane e sull’Appennino Tosco-Emiliano e risulteranno più diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera. Domani, domenica, transito della perturbazione su tutta la regione con temporali sparsi anche di forte intensità. Miglioramento dal pomeriggio.

Cumulati previsti tra la sera di oggi e la mattina di domani: sulla Lunigiana medi fino a 80-100 mm e massimi fino a 150-200 mm; sulle Apuane e Appennino Tosco-Emiliano medi 50-60 mm e massimi fino a 100-150 mm; sulle restanti zone settentrionali 20-30 mm medi con massimi di 50-70 mm; sulle zone meridionali 10-20 mm medi con massimi fino a 40-70 mm. L’intensità oraria potrà essere molto forte sulle zone settentrionali (anche 50-60 mm/1h). Possibili anche forti colpi di vento e grandinate

TEMPORALI: oggi, sabato, possibili isolati temporali sulle zone settentrionali, anche di forte intensità. Domani, domenica, già dalle prime ore, possibilità di temporali sulle zone settentrionali in trasferimento al resto della regione nel corso della mattinata. Fenomeni anche di forte intensità associati ad abbondanti piogge, colpi di vento e grandinate.

VENTO: oggi, sabato, vento di Scirocco forte in particolare lungo la costa e sui crinali, raffiche fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici e fino a 60-80 km/h sulle zone costiere, sull’Arcipelago e sulle zone collinari centro-meridionali. Domani, domenica, vento di Libeccio forte sulla costa centrale e sui crinali.

MARE: Oggi, sabato, mare molto mosso da SE. Domani, domenica, mare molto mosso da SO.