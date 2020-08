Fa il bagno col mare mosso, 51enne annega. Tragedia a Punta Bianca

BOCCA DI MAGRA (AMEGLIA) – Tragedia a Punta Bianca. Un uomo di 51 anni, originario di Perugia, è morto e a nulla sono valsi i soccorsi giunti immediatamente sul posto. L’episodio risale alle 15.30 di questo pomeriggio quando, con la compagna, è andato a fare il bagno. Le onde erano alte e il mare agitato. La donna è riuscita a risalire, lui si è allontanato di pochissimo ed è stato inghiottito dalle acque senza riuscire a risalire.

Quando la donna, anch’ella di Perugia, ha visto che il compagno non rientrava ha chiamato i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’uomo sarebbe annegato. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento marittimo con la moto ad acqua e con una squadra da Sarzana, il 118, la Capitaneria di porto e i carabinieri. Complesse le opere di recupero, anche per le condizioni del mare. L’uomo potrebbe essere recuperato tramite le squadre di soccorritori giunte da terra.