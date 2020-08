Ritrovato morto Alessandro Chioni, conosciuto come “Tippe”

LUNIGIANA – È stato ritrovato poche ore fa il corpo di Alessandro Chioni (soprannominato “Tippe”), scomparso la sera di domenica 23 agosto nei boschi di Logarghena, sul territorio comunale di Filattiera, dopo essere stato a cercare funghi insieme a un amico.

Alcune segnalazioni di queste ultime ore parlavano di avvistamenti dell’uomo vicino ad un bar ad Aulla e nella stessa Montignoso, ma non ci sono riscontri da parte degli inquirenti.

Le ricerche andavano avanti senza sosta da cinque giorni senza esito. Impegnati a battere a tappeto la zona di Logarghena in questi giorni i carabinieri, i vigili del fuoco e squadre di volontari, cani specializzati, anche con l’utilizzo di droni.

“Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità – ha scritto il Sindaco Gianni Lorenzetti sulla sua pagina facebook dopo aver appreso la triste notizia – la notizia arriva e ci travolge tutti quanti, tutti conoscevano Alessandro, il nostro dolore si lega a quello dei tanti concittadini e della famiglia. Il corpo è stato ritrovato in una zona del bosco poco visibile e poco battuta, non sappiamo i motivi del decesso, per questo aspettiamo di capire i risultati delle indagini della Procura. Alessandro nella vita è stato sfortunato ma era un ragazzo buono e generoso, a Montignoso era il “gigante buono” – continua Lorenzetti – da parte di tutta l’Amministrazione il cordoglio e la vicinanza alla madre e alla sorella”.