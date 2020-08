CASOLA IN LUNIGIANA – Incendio in corso nei boschi di Luscignano, località nei pressi di Casola in Lunigiana (Massa-Carrara). Dal primo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla più un’autobotte è impegnata nello spegnimento insieme a due squadre di volontari dell’Unione di Comuni della Lunigiana e l’Anticendio Boschivo regionale con due elicotteri antincendio.

Non è la prima volta che in quella zona avvengono questi gravi episodi. Lo scorso anno, sempre nel solito periodo, erano stati appiccati dei roghi da ignoti. Anche per questo il sospetto è che le fiamme siano state attivate da piromani. Oltre alle squadre impegnate nello spegnimento, si sono attivati anche i carabinieri forestali di Fivizzano che stanno monitorando zona per seguire le varie piste di innesco.

Ricordiamo che proprio oggi è stato prorogato il divieto assoluto di accensione fuochi fino al 13 settembre.