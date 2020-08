In giro con la droga, due carraresi segnalati al prefetto

CARRARA – Incessante l’attività del Commissariato di Carrara, a Marina di Carrara, e della Squadra Mobile, sulla via Aurelia, sul fronte del contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti che nella mattinata di ieri, mercoledì, hanno proceduto a segnalare al prefetto due carrarini, trovati in possesso, rispettivamente di 0,345 grammi di marijuana e di 0,87 grammi di cocaina. In entrambe i casi la droga rinvenuta è stata sequestrata dagli agenti operanti.