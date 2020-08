Trasportava droga

Folle corsa in A12, sperona la polizia e ferisce gli agenti: arrestato

Un uomo di 30 anni di Rapallo è finito in manette al casello di Massa per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti nonché per guida sotto l’assunzione di droga

Più informazioni su cronacanera

cronacanera Massa

Massa Toscana

FOTO D' ARCHIVIO