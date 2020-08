«Aiuto, stanno rubando una bici elettrica». La polizia ferma due ladri sul lungomare

MASSA-CARRARA – Non si ferma l’attività di prevenzione al crimine diffuso posta in essere dalla Polizia di Stato, particolarmente impegnata, in questo periodo estivo, nel contrasto dei reati di tipo predatorio. In quest’ottica, sono stati rafforzati i servizi nella zona costiera, nelle aree comprese fra la località Partaccia (Marina di Massa) e quella del Cinquale (Montignoso).

Nel corso di questi servizi il personale dell’Ufficio Volanti della Questura di Massa Carrara, si è anche avvalso dell’ausilio degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Il fatto è accaduto il pomeriggio del 25 agosto scorso, nella zona balneare del Cinquale, nei pressi dello stabilimento “Beach Club”, allorquando due persone sospette venivano notate da alcuni cittadini, mentre prestavano particolare attenzione a una bicicletta elettrica lì parcheggiata e chiusa con un lucchetto.

L’allarme dato dai cittadini e il pronto intervento degli operatori dell’Ufficio Volanti, permetteva di impedire ai due uomini, poi risultati due cittadini extracomunitari di origine marocchina, di perpetrare il furto della bicicletta. Chiare le intenzioni dei due malfattori, sorpresi dai poliziotti mentre, con l’ausilio di una tronchesina, tentavano di forzare il lucchetto. I due uomini venivano pertanto fermati, identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. Determinante, ancora una volta la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.