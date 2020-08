Infortunio sul lavoro, muratore trasportato al Noa con una frattura alla mandibola

MASSA – Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile allestito nel quartiere dei Poggi, più precisamente in via Carlo Pisacane. Un uomo di una trentina d’anni, muratore, si sarebbe infortunato mentre stava lavorando in un cantiere, al momento sono in corso di approfondimento le dinamiche dell’incidente.

Alla richiesta di aiuto dei colleghi ha risposto l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Noa. L’uomo ha riportato una frattura alla mandibola ed ha fatto accesso al pronto soccorso in codice rosso.