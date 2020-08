Tragico incidente in moto: muore operaio di 46 anni, padre di due bambine

CARRARA – Tragico incidente in moto e per Sherif Ashaya non c’è stato nulla da fare. L’operaio specializzato di una delle ditte dell’indotto del Pignone, originario dell’Egitto ma arrivato a Carrara da giovanissimo, ha trovato la morte a 46 anni, seguendo la sua passione, dopo essere finito a terra mentre si trovava in una pista nei pressi di Cremona con la sua moto.

L’incidente è accaduto domenica mattina: l’uomo nella caduta, che sarebbe avvenuta per evitare di scontrarsi con una moto che lo precedeva, avrebbe riportato un grave trauma facciale. I soccorsi sono scattati subito dopo e il centauro è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Cremona, dove ha combattuto per 24 ore prima di essere dichiarato “clinicamente morto”.

Sherif Ashaya lascia due figlie di 14 e 8 anni e la moglie Monica Bordigoni, che ha acconsentito all’espianto degli organi, seguendo le volontà del marito. La notizia ha causato un grande cordoglio in città intorno a questa famiglia benvoluta da tutti. In molti hanno espresso un messaggio di vicinanza sui social: «Guarda le tue bimbe da lassù, grande uomo» ha scritto qualcuno. «Buon viaggio amico mio» ha scritto un altro.

La salma sarà trasferita oggi all’obitorio di Carrara e i funerali si svolgeranno domani o giovedì.