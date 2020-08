Movida selvaggia a Marina di Carrara, diffuso video choc degli scontri tra ragazzini e polizia

MARINA DI CARRARA – È stato diffuso sui social da qualcuno e in poco tempo ha fatto il giro del web un video choc degli scontri avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Marina di Carrara, dove un nutrito gruppo di giovani ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti per riportare la calma in seguito a una rissa fra due ragazzi in preda ai fumi dell’alcol.

Nel video (che riportiamo allegato a questo articolo) registrato all’incrocio tra via Rinchiosa e viale Colombo, si vedono molti ragazzi e ragazze che, tra cori da stadio e offese all’indirizzo degli agenti, cercano di impedire ai poliziotti di chiudere le portiere di una volante sulla quale erano stati caricati alcuni loro amici.

La polizia ieri aveva fatto sapere che saranno visionati i filmati delle telecamere della videosorveglianza di quella zona per identificare tutti coloro che hanno partecipato agli scontri.