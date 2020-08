MARINELLA DI SARZANA – Intorno alle 2, una pattuglia della Polizia Stradale ha sorpreso e denunciato in viale XXV aprile a Marinella (Sarzana), un cittadino rumeno per guida in stato di ebbrezza. Si trovava alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico di circa 1.7 grammi su litro.